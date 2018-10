Guter lämnar Timrå för Luleå

Mattias Guter lämnade Karlskrona i våras och anslöt till SHL-nykomlingen Timrå IK. Men resultaten blev inte de förväntade, under tolv matcher producerade han bara fem poäng. Under måndagen kom beskedet att han bryter med Timrå för konkurrenten Luleå Hockey – och får direkt möta sitt gamla lag. Under tisdagskvällen möts just Timrå och Luelå i NHK Arena.

Pilla in puckar

– Det här skall bli kul och jag ser fram emot att få vara en del av ett hett Norrlandsderby redan från start. Förhoppningsvis kommer jag kunna bidra med min fart och energi och sett över hela säsongen hoppas jag kunna hjälpa laget genom att pilla in några pucker, säger Guter till Luleås hemsida.

– Mattias har sina främsta egenskaper i offensiven med sin skridskoåkning och sitt målskytte och är en spelare som kan skapa möjligheter på egen hand, säger GM Stefan Nilsson.