Nära hälften av de testade hade antikroppar

Förra veckan tog 687 personer i Västernorrland antikroppstest. Av dessa hade 317, eller 46 procent, antikroppar mot coronaviruset. Om det hade varit ett slumpmässigt utval av testpersoner hade det väckt visst hopp om att vi närmar oss flockimmunitet, men så positivt kan man inte tolka siffrorna.

– Man kan misstänka att många av de som testat sig har haft, eller misstänkt att de haft, covid-19, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.

Nio procent

Det betyder alltså att de som testades den aktuella veckan inte är representativ för befolkningen i stort. I det fallet är sannolikt de antikroppstester som Region Västernorrland genomförde på nästan 7000 vård- och blåljuspersonal i september, lite närmare en sann bild av immuniteten i länet. Där hade nio procent av de provtagna antikroppar.

Det var i slutet av oktober i fjol som det blev möjligt för allmänheten att ta antikroppstester i Region Västernorrland.

Risk för tredje våg

Under torsdagen går smittskyddsläkare Hans Boman ut med en varning för att vi är på väg in i en tredje våg. Det kan man misstänka eftersom antalet smittade ökade något under förra veckan.