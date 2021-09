Hållbar odling – ”Grönsakerna är en biprodukt”

I den nya livsmedelsstrategin för Västernorrland, är ambitionen att produktionen ska vara hållbar ur såväl ekonomiskt, socialt som miljöperspektiv.

Det är värden som man tagit fasta på i Sörnäsets småbruk. Ägarna Marja och David Bennett har gett sig själva ett ambitiöst uppdrag som de tar itu med på litet olikt sätt.

Deras motto är: ”Leave this place better than you found it”.

Odlar utan att gräva

Det handlar om ett varsamt sätt att bruka jorden, att ta hänsyn till jordens mikroliv och ”mata” jorden med organiskt material. Något som lett till att de varken gräver i sina odlingar eller plöjer sina fält.

Hör Marja berätta om den grävningsfria trädgården i videon nedan.

Konsumenterna påverkar

David är delvis kritisk mot länsstyrelsens livsmedelsstrategi som han tycker är alltför inriktad mot det industriella jordbruket (som han medger att vi är beroende av).

– Det är en strategi som, så vitt jag har sett, inte riktigt tänker på oss småbrukare, säger han.

Det småskaliga jordbruk han och Marja företräder innebär att maten blir dyrare och frågan är om kunderna är beredda att betala mer. Men David är optimistisk.

– Viljan att köpa lokalproducerat växer. Det är ingen trend utan en återgång till det som var. Det är snarare trenden att köpa jordgubbar i december som är på tillbakagång.