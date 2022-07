Efter mötet med föräldrarna – hör SVT:s reporter berätta om deras tankar

Rättegången kommer att pågå under fyra dagar och det är nu som förhoppningarna på ett avslut för föräldrarna Inez och Rune finns. Malins familj har sagt nej till intervjuer under rättegångens fyra dagar, men SVT:s reporter fick en pratstund med dem under torsdagen utanför rättssalen.



– De har ju levt med det här och förmodligen tänkt på det här och Malin varenda dag i 26 års tid, det är nu som de får ett avslut, säger Hans Lindblom, som har följt fallet om mordet på Malin sedan det ägde rum.

Hör SVT:s reporter berätta om samtalet med Malins föräldrar Inez och Rune.

