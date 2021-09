Vänsterledarens flirt med Öviksborna – blir Modoit för en kväll

Hon är färsk som ledare för Vänsterpartiet men har redan hunnit röra om rejält i den svenska politiska grytan.

Nooshi Dadgostar befinner sig på en Sverigeturne där temat är jobben och industrin. Under onsdagen besöker hon SCA:s sågverk i Bollstabruk och under dagen efter Statkraft i Sollefteå.



Jobben, energiförsörjningen och kraven på klimatomställning är det Dadgostar vill lyfta under besöket, frågor som troligen blir heta under det kommande valåret.

Och så blir det hockey – efter besöket i Bollstabruk fortsätter turnén till Örnsköldsvik och MoDos match, laget som är statsminister Stefan Löfvens favoritlag. Frågan är ju förstås om valet av match går att tolka politiskt.