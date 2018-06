Hot och våld – vardag inom kriminalvården

Det är i en medlemsundersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Seko, service- och kommunikationsfacket som den tydliga bilden framträder.

Radikalisering vanligt

Sju av tio medlemmar anser att det finns både droger och gängkriminalitet på anstalterna, enligt undersökningen. Sex av tio menar att det förekommer kriminella aktiviteter på anstatler och häkten och varannan att det förekommer extremism och/eller radikalisering.

– Det här visar på att det finns stora brister inom kriminalvården som förhindrar oss från att utföra arbetet på plats, säger Seko vårds ordförande i Västernorrland, Peter Hemström.

Saknas ”luft”

Även platsbristen tas upp i enkäten. Våra fängelser är fullbelagda i stor utsträckning. För att det ska finnas ”luft” i systemet krävs en lägre beläggning än 90 procent. Nu närmar sig beläggningsgraden 100 procent.

– Även löneläget är under all kritik. Det kan komma nyutexaminerad personal som ligger flera tusen under de som arbetat längre. Det gör att det är svårt att motivera unga att stanna i jobbet. Vi riskerar att bara ha vikarier på anstalterna, fortsätter Peter Hemström.