Ibrahima Gaye från Sundsvall skapar arbeten i sitt hemland – med saker som slängs

I ett förråd som en privatperson hjälpt till att ordna samlas saker in i tre månader. Via sociala medier har folk kunnat skänka kläder och prylar som sedan packas in i containern som ska skickas till Senegal. Förra året ställdes insamlingen in, då coronapandemin förhindrade resor.

Projektet ”Djiou” startade 2010. Hjälpsändningarna görs utan mellanhänder och Ibrahima Gaye från Sundsvall är själv där på plats för att distribuera allt.

Bred insamling

Förutom det insamlade sakerna och kläderna som ska fylla containern samlar de in pengar till barn som är i stort behov av sjukvård. Vid den förra insamlingen kunde de hjälpa en 8-årig pojke som behövde opereras.

– Nu samlar vi in pengar till en 13-årig flicka som behöver en tarmoperation och det ska bli jätteskönt om vi lyckas med det, säger Ibrahima.

Sjukvårdsmateriel

Det svåraste att hitta är sjukvårdsmateriel som kryckor och rullstolar berättar Ibrahima. När SVT frågar Region Västernorrland hur deras policy ser ut för att skänka hjälpmedel svarar verksamhetschefen på länssjukhuset Lena Nordqvist:

– Alla hjälpmedel som går att renovera och laga, återanvänds av regionens invånare och om det skulle vara defekt och oreparerbart är det en fara för patienten och i så fall destrueras det.

”Djiou” betyder ”Odla” på Wolof, språket som talas i Senegal.

I videon får du veta mer om projektet av en energisk Ibrahima