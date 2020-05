Inga spår efter killarna som försökte råna My

Det var sent på lördagskvällen som My Isaksson Nilsson råkade ut för tre killar som kom springande efter henne och försökte ta hennes ryggsäck. Men My var inget lätt offer, visade det sig. Hon har tränat boxning och fredade sig med några välriktade sparkar och slag.

Trots allt var det en obehaglig händelse och det gjordes en polisanmälan.

Polisens förundersökningsledare Anna Kudrocova utreder händelsen.

– Vi har ingen misstänkt än för vi har i nuläget ingenting att gå på, säger hon.

Signalement

Den beskrivning av killarna som My lämnade är inte tillräcklig.

– Det signalementet passar in på väldigt många personer, säger Anna Kudrocova.

Hon ställer nu sitt hopp till vittnen.

– Vi efterlyser iakttagelser från platsen. Någon borde ha sett skador på gärningsmännen.