Ingen kontroll på ekonomin – hård kritik mot vårdansvariga

Pengar, eller snarare bristen på pengar är ju ett ständigt närvarande ämne under regionfullmäktigemöten. Else Ammor, ordförande för revisorerna, drog de genomgångar hon och de andra revisorerna gjort under det senaste året.

Nöjd var hon inte – det var skarp kritik som levererades mot hur ekonomin sköts av den största nämnden, HSN, Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Nämden har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med de stora underskotten, man har inte haft koll på ekonomin, menade Ammor.

– Det ekonomiska läget oroar oss, sa hon.

Nämnden fick en anmärkning.

Allvarligt läge fortsätter

Jonny Lundin, centerns oppostionsråd höll med till fullo om kritiken och hävdade att hans partikamrater i nämnden förgäves krävt rätt underlag för att få bukt med underskotten.

Han såg inte heller någon ljusning för det här året.

– Ett allvarligt läge som dessvärre tycks fortsätta under 2020, sa Lundin.

160 miljoner fel

Han lade till att han dessutom tycker att det är rejält bekymmersamt att bokslutet för regionen slår fel på hela 160 miljoner.

Prognosen om ett överskott på nära 100 miljoner förra året blev ju istället ett minus på 63 miljoner.

Något direkt svar på den här kritiken kom inte från majoriteten.

Glenn Nordlund (S), regionråd, menade att resultatet ändå blev bättre än man en tid befarade under hösten och moderaten Lena Asplund, ordförande för HSN, sa helt kort att hon var lika bekymrad över läget som revisorerna.

– Vi fortsätter jobba så hårt vi kan för att få bukt med det här, sa hon. I övrigt hade hon inget svar om hon tänkte förändra arbetet för att få bättre grepp om ekonomin.

Hård kritik mot moderaten Lena Asplunds nämnd: ingen kontroll på ekonomin, menade revisorn Else Ammor (Sjvp). Jonny Lundin (C) höll med.

Däremot hade hon besked när det gäller om pandemiutgifterna:





– När det gäller alla Coronarelaterade kostnader så bokförs det på särskilda konton, så vi ska ha exakt koll, sa Asplund.

Inget trendbrott – stafettkostnader ökar

Det stora mörkret för både specialist- och primärvården är notan för inhyrd personal.

Förra året blev det 512 miljoner kronor.

– Inget trendbrott finns heller i sikte, menade Jonny Lundin,

– Stafettkostnaden ökar, från 11,4 till 12,2 procent, hävdade vänsterns Isabell Mixter.

Lågkonjunktur slår hårt mot regionen

Ekonomin är ett svart hål som dessutom får nya smällar just nu av pandemiläget, även om många förhoppningar knyts till staten som räddande ängel.

Dessutom kommer den djupa lågkonjunktur som väntar runt hörnet att drabba både kommuner och regioner tungt.