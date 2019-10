Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Mats Nilsson är IP Onlys regionchef i norra Sverige. Foto: TT/privat

Fiberjätten tog tillbaka sitt krav

Familjen Bergqvist i Laggarberg skrev på ett avtal för att IP Only skulle installera fiber i deras hus. Efter två år när bolaget inte ens börjat gräva försökte de säga upp avtalet, men IP Only sa nej trots att avtalstiden löpt ut.

Efter familjen klagat hos Allmänna reklamationsnämnden ändrade sig IP Only. Regionchef Mats Nilsson förklarar varför i klippet.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!