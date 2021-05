IVO riktar allvarlig kritik mot två behandlingshem i Kramfors

Det var efter en anmälan till IVO hösten 2020 som myndigheten valde att genomföra en tillsyn vid de båda behandlingshemmen – det ena ett hem för kvinnor som behöver hjälp att komma ur missbruk och psykisk ohälsa, det andra ett hem för män med liknande problem.

IVO fann flera brister i de båda verksamheterna. Bland annat ser myndigheten allvarligt på att det brister i riktade hälso- och sjukvårdsinsatser och stöd och omsorg för de som bor på hemmen. Var för sig anser IVO att bristerna är omfattande och den samlade bedömningen visar att vården som bedrivs på behandlingshemmen inte är trygg. I faktarutan nedan redovisas samtliga nio punkter.

– Det är många punkter men flera av dem har redan rättats till. En del saker som IVO skriver om stämmer dock fortfarande. Mer vill jag inte säga innan jag har svarat IVO, säger Peter Nordström, föreståndare på de båda behandlingshemmen sedan 15 december 2020.

Nekades ta sin medicin

IVO riktar särskild kritik mot att hemmen använder sig av otillåtna begränsingsmetoder. I flera fall har enskilda bestraffats genom att personal genomfört drogtester, beslagtagit egendom och begränsat rörelsefriheten trots att det inte finns lagstöd för det och att de boende inte lämnat samtycke till begränsningar.

Outbildad personal

Enligt IVO bedöms också att behandlingshemmen under lång tid varit för lågt bemannade och att flera i personalen saknade kompetens att möta de inskrivnas behov av trygg och säker vård, främst under kvällar, nätter och helger. En granskning av huvudmannens personaltäthetsscheman visade att det under kvällar, nätter och helger endast fanns en ensam och outbildad anställd på plats.

– När de nya ägarna tog över i juni 2020 var det få inskrivna vilket också innebar lägre personaltäthet. Efterhand med fler inskrivna har behovet av personal ökat. Samtidigt tar det tid innan rutiner sitter med nya ägare, säger Peter Nordström.