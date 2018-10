Jaara Åstrand får förnyat förtroende

Under Lärarförbundets kongress valde man en ny styrelse under torsdagen. Fem nya ledamöter valdes in medan andra med ordförande Johanna Jaara Åstrand i spetsen sitter kvar.

– Det här är det finaste förtroende en svensk lärare kan få och jag är otroligt tacksam för det stöd och kraft kongressen gett mig. Lärarförbundet står inför stora förändringar och med det stora förtroende kongressen har visat mig och presidiet kan vi tillsammans med våra medlemmar möta läraryrkets utmaningar, inte minst den stora lärarbristen, säger Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

Grundskolläraren Johanna Jaara Åstrand, 44 år, från Örnsköldsvik tillträdde som ordförande år 2014.