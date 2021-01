Klass-3 varning utfärdad: Våldsamt snöoväder drar in över Västernorrland

Kraftigt snöfall rör sig enligt SMHI in söderifrån över länet under måndag eftermiddag. Under måndagskvällen och natten mot tisdag tilltar den ostliga vinden som närmast kusten blir hård. Samtidigt kommer det att falla stora mängder snö. Under perioden måndag kväll till onsdag beräknas det komma mellan 40 och 70 centimeter snö.

Högsta varningsklassen

SMHI har utfärdat en klass 3 varning vilket är den högsta varningsklassen där stora snömängder och drivbildning medför omfattande trafikproblem och risker för människor. Vädret kan vid temperaturer nära noll grader innebära störningar i el- och teleförsörjningen.

Mycket ovanligt

Att SMHI utfärdar klass-3 varningar för snöfall och drivbildning är mycket ovanligt.