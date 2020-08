Krishantering och sorg efter SCA:s besked om Ortviken

Informationsmötena avlöste varandra under tisdagen. De flesta hade fått chockbeskedet via media under morgonen och ett sms och kallelser till olika informationsmöten bekräftade det alla fasat för.

Rykten sedan länge

Istället för nedläggningen av en pappersmaskin som det ryktats om under en tid, hade SCA:s styrelse vid ett styrelsemöte vid sjutiden på morgonen beslutat att lägga ned samtliga tre pappersmaskiner vid Ortvikens pappersbruk. Uppemot 800 personer riskerar att förlora jobbet, var beskedet, motsvarande 7 000 jobb om det skett i Stockholm.

Susanne Strömqvist som arbetat på Ortviken i 20 år var en av dem som lämnade ett av dessa informationsmöten med en blå mapp med information om vad som väntar.

– Jag har ingen lust att i min ålder skola om mig till något annat. Jag trivs bra med det jobb jag har, säger hon.

Många trotjänare

Men ovissheten präglade torget utanför EQ-house där möten avlöste varandra. Många hoppades få tillhöra den grupp om cirka 100 personer som ska jobba i det nya projekt som ska tillverka CTMP-massa i fabriken, men för de allra flesta väntar en tid av funderingar om framtiden. Någon försökte tappert säga att det kanske innebär en chans till något nytt.

En berättade att han skulle hem och berätta för familjen. En annan sa att han varit på flera möten under dagen för att morgonens besked skulle sjunka in. Många har långa anställningstider vid Ortviken.

Krishantering

Pappers ordförande, Jan Öberg, fick informera och syssla med krishantering. Gång på gång fick han upprepa att de fackliga förhandlingarna startar först idag, torsdag. Många förhandlingsturer återstår, säger Öberg.

– Men det har varit en jobbig dag, det här är ju ingenting man vill vara med om.