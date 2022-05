Kvinna anmäld försvunnen i Sundsvall – ingen misstanke om brott

Kvinnan sågs senast i sitt hem under måndagsmorgonen. När hon inte kommit hem på kvällen anmälde hennes familj henne försvunnen.

Sökinsats pågår

Polisen har sökt efter henne under kvällen och natten och under tisdagen sattes fler resurser in.

– Vi har polis och hemvärnet på plats. Även fjällräddningen är på väg och två drönare kommer flyga i sökandet, säger Josef Wiklund, räddningsledare och lokalpolisområdeschef i Medelpad.

Totalt är det ett 30-tal personer som hjälper till just nu, men fler kommer ansluta under eftermiddagen, enligt Josef Wiklund.

Livräddande insats

Polisen misstänker inte att något brott har begåtts i samband med försvinnandet.

– Vi utgår från att det här är en livräddande insats, säger Josef Wiklund.

Kontakta polisen

Polisen är intresserade av iakttagelser och skriver på sin hemsida att om man ser eller har sett kvinnan ska man kontakta polisen på 112.