Kvinna i 95-årsåldern bestulen i hemmet – av falska ”poliser”

Det var i Bosvedjan i Sundsvall som brottet skedde. Vid 21-tiden på torsdagskvällen utgav sig alltså två män för att vara poliser och tog sig in hos kvinnan.

– De lurade sig in i bostaden och har dragit en historia om att de velat ha kontokortet för att det skulle kontrolleras. Men sådant gör ju aldrig polisen, säger Patrik Sundlöf, förundersökningsledare vid polisen.

Utredningen går framåt

Brottet rubriceras som grov stöld och just nu pågår en utredning för att försöka identifiera gärningsmännen.

– Det går framåt ändå. Vi väntar just nu på bilder, men det kan ju ta ett litet tag då de ska begäras ut av andra parter och så vidare, säger Patrik Sundlöf.

Vill få in tips

Polisen är angelägna om att få in tips om man sett två misstänkta som faller in under beskrivningen eller om man själv fått påhälsning.

– Kvinnan som utsattes har lite svårt att se och därför har hon haft svårt att ge ett signalement av de misstänkta. Men vi har hållit några förhör som vi hoppas kan leda till en större chans att identifiera personerna, säger Sundlöf.