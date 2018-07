Länsstyrelsen sammanfattar: ”Fortfarande ansträngt läge”

Räddningstjänsten och länsstyrelsen höll vid 13-tiden på söndagen möte för att utvärdera situationen i länet. Man kunde konstatera att elden har dämpats på flera ställen men att faran ännu inte är över.

– Det är fortfarande ett ansträngt läge, men det ser bättre ut än det gjorde under lördagen. På vissa håll börjar räddningstjänsten att lämna över eftersläckningsarbetet till markägarna, säger Torbjörn Westman, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västernorrland.

Arbetar fortfarande

Branden i Brattsjö i Örnsköldsvik är fortfarande länets största. Två helikoptrar arbetar fortfarande i området och terrängen är oländigt.

– Där förs en dialog med markägaren att så småningom ta över bevakningen i de delar av området där branden är släckt. I nordvästra delen av området brinner det dock nu på eftermiddagen fortfarande med öppen låga.

Blossar upp eld igen

Men med lördagens och söndagens regn kom också ett åskoväder. Det har gjort att det tagit fyr på vissa ställen igen. Älgberget utanför Kramfors är en sådan plats. Det har blossat upp igen och brandområdet ska vara 10 hektar stor.

Vid Möckelsjöberget norr om Härnösand var lågorna under söndagen under kontroll. Det regnade ordentligt under natten samtidigt som ett intensivt arbete bedrevs. Dock tvingades räddningspersonal ta skydd under 1-2 timmar mitt i natten eftersom åskan bedömdes som alltför farlig för dem att fortsätta arbeta i.

Eldningsförbud i länet

Länsstyrelsen vill berömma det engagemang som frivilliga har visat, men säger också att det räddningstjänsten behöver just nu är att få koncentrera sig på släckningen och att man för tillfället inte behöver mer resurser. Dock kan det komma att behövas i framtiden.

Samtidigt är det torrt i skog och mark och det råder fortfarande eldningsförbud. Endast på egen privat villatomt får man grilla, och då ska vatten och släckningsutrustning vara inom räckhåll.