Många bredbandskunder klagar på IP Only. I fjol fick Allmänna reklamationsnämnden 91 anmälningar mot bolaget. I år väller anmälningarna in, hittills, innan året är slut har det kommit in 307 anmälningar.

Huvuddelen av anmälningarna handlar om att kunderna tröttnat på att vänta.