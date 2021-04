Låsta gym omfattas inte av de nya rekommendationerna

Ja, hur ska de som tränar på gym förhålla sig egentligen? Smittskyddläkare Hans Boman reder ut vad som gäller.

– Det som avgör är om allmänheten har fritt tillträde till lokalerna. Om de är låsta eller om det krävs någon form av passage via en spärr för att komma in så är det inte någon offentlig inomhusmiljö. Men finns det en foajé där vem som helst kan gå in så bör man använda munskydd i den delen av lokalen i alla fall.

Fritt fram

Det är fritt fram att träna utan munskydd alltså. Men munskydd bör användas när man passerar den för allmänheten öppna entrén på väg in i träningslokalen. De gym vi har varit i kontakt med har bland annat vidtagit åtgärder som minskat antal besökare för att hålla nere trängseln. På Friskis och svettis i Örnsköldsvik får max 40 stycken vistas samtidigt eller en besökare per 15 kvadratmeter. Däremot har man valt att inte lägga sig i om de som tränar bär munskydd eller inte.

– Vi har inte lagt någon värdering i hur medlemmarna väljer att göra. Vi anser att det är var och ens eget ansvar. Däremot har vi beslutat att alla funktionärer som vistas i offentliga delar av lokalen ska bära munskydd, säger Annica Sjöblom som är verksamhetsansvarig på Friskis och svettis i Örnsköldsvik.

Flyttar ut delar av verksamheten

En annan åtgärd för att minska smittspridning som Friskis och svettis har genomfört är att flytta ut delar av gruppträningen ur lokalerna till ett område intill. Bara vädret blir bättre ska fler pass flyttas ut.

– Vi har instruktörer som har kört ute hela treminen. Nu vet jag att fler kommer att flytta ut i den mån det går. Det är klart att spinning är svårt men mycket av träningen går att köra ute och vi har fått tillgång till lite yta här bakom lokalen där vi kan hålla till. Vi kommer i mesta möjliga mån att utöka den möjligheten, säger Annica Sjöblom.

– Det är mycket bra att man gör så. Smittrisken är ju mindre utomhus, helt klart, säger Hans Boman.