Lastbilen fick inte stopp efter att ha kommit utanför vägen och kanade då ner för slänten in i byggnaden. Foto: Google maps/arkiv

Lastbil har kanat in i Mattsborgens tennishall i Hörnett

Strax efter 11-tiden under söndagen inkom ett larm om att en lastbil kört in i en byggnad i Hörnett i Önsköldsvik.



Enligt räddningstjänsten ska lastbilen, som också hade ett släp, på något vis hamnat utanför vägen och inte fått stopp. Den ska då ha kanat ner för slänten och därav kört in i Mattsborgens tennishall.

– Hela bilen är inne i tennishallen och en del av släpet står utanför. Vi har ett omfattande bärgnings- och saneringsarbete framför oss, säger Håkan Wiberg, inre befäl Räddningsjtänsten Örnsköldsvik.



Ingen person kom till skada vid olyckan.

– Det var ingen person inne i hallen som kom till skada och lastbilsföraren mår bra, säger Håkan Wiberg.

