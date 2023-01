Efter snöstängningen – öppning närmar sig för ishallen i Kramfors

Efter mätningar av snötyngden på ishallens tak tog kommunen förra onsdagen beslutet att stänga hallen för all verksamhet.

– Säkerheten går först, säger Patrik Asplund.

En cup under helgen, matcher och träningar har fått ställas in under tiden för stängningen.

– Det är klart att det är tråkigt, men jag tycker att det har funnits en bra förståelse.

”Märklig snö i år”

Nu pågår skottning och hallen ska alltså kunna slå upp portarna för ordinarie verksamhet i morgon eftermiddag.

SVT: Hade ni kunnat göra något för att förebygga en stängning?

– Det är mycket märklig snö i år, den är inte så djup, men tung, därför vi inte skottat mer, säger Patrik Asplund.