Man i Sundsbruk gripen – hotade kvinna med tillhygge

Polisen larmades under måndagskvällen till Sundsbruk efter ett larm om en man som hotat en kvinna med ett tillhygge. Mannen kunde, under lugna former, gripas på platsen.

Enligt uppgifter från polisen ska en kvinna ha hotats av mannen i en bostad i Sundsdbruk. Kvinnan kunde lämna platsen och flera patruller, räddningstjänst och ambulans larmades till adressen. – En vuxen man har hotat ett antal andra personer och hotet var så allvarligt att vi tog hjälp av räddningstjänst och ambulans också, säger polisens insatsledare Krister Öst till st.nu. Misstänks för olaga hot Det gick lugnt till väga när mannen greps och han är nu misstänkt för olaga hot. Dela Dela

