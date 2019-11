ME-diagnosen central i rättegången om misstänkta barmhärtighetsdråpet

Rättegången mot den 62-årige man från Nordingråtrakten som är åtalad för dråp på sin sjuka fru efter att ha hjälpt henne att ta en dödlig dos morfin fortsatte under måndagen. I fokus var diagnosen av den avlidna kvinnan.

Den avlidna kvinnan och även hennes man, den åtalade 62-åringen, ansåg att kvinnan var drabbad av ME. Samtidigt finns det frågetecken kring diagnosen av kvinnans sjukdomstillstånd och idag förhördes en läkare från kliniken Stora Sköndal i Stockholm som är den enda klinik i landet som behandlar ME.

Diagnostiseras med checklista

Läkaren berättade att ME diagnostiseras via en checklista, ett antal kriterier ska vara uppfyllda samtidigt som man ska kunna utesluta andra sjukdomar för att diagnosen ska vara fastställd. Ofta sker det via en vårdcentral som sedan remitterar patienten till Stora Sköndal. Samtidigt är diagnosmetoden ifrågasatt, vissa läkare tror inte på diagnosen och vill inte remittera.

Både försvaret och åklagarsidan i rättegången anser att det är viktigt att fastställa vad den avlidna kvinnan led av. Men dokumentationen är svårtolkad enligt åklagaren som anser att det har betydelse för utgången av rättegången vad kvinnan led av för sjukdom.

– Jag menar att det har det, utan att närmare gå in på varför, säger åklagaren Stina Sjöqvist.

Försvaret å sin sida anser att det är klarlagt att kvinnan led av ME, trots att det inte finns någon tydligt dokumenterad diagnos att tillgå.

Klarlagt enligt Bodström

– Alla symptom visar att det är helt i enlighet med de kriterier som är väldigt ovanliga som läkaren berättade om idag, säger 62-åringens försvarare Thomas Bodström.

Mer om ME-diagnosens betydelse i tingsrätten finns i klippet.