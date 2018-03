Ministern: ”Det här är mänsklighetens största hot”

Som SVT berättade tidigare i veckan har det blivit både varmare och blötare i länet de senaste hundra åren – vilket ger andra förutsättningar för inte minst de gröna näringarna som är så viktiga för Västernorrland.

Nya växtsorter

– Det är klart att både jordbruk och skogsbruk påverkas. Det är viktigt att vi går in med medel för att ta fram växtsorter inom jordbruket som klarar av klimatförändringarna. Sedan att vi nyttjar skogen mycket mer för att komma åt koldioxidutsläpp är en annan sak som är viktig, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) under sitt besök i Ånge under fredagen.

Det handlar ju också om svårhanterliga effekter som stormar, torka eller översvämningar. Saker som är svåra att skydda sig emot.

Måste tas på allvar

– Därför är det viktigt att vi jobbar med de här frågorna, inte bara i Sverige utan globalt. Sverige ska ta täten, vi måste följa upp och jobba mot de gemensamma målen i Agenda 2030 och internationella överenskommelser som Parisavtalet. All vetenskap visar att det här är ett hot, mänsklighetens största hot och då måste vi ta de här frågorna på allvar.