Bröt sig in i antikaffär i Sundsvall – här är grannarna som ingrep och höll fast tjuven

Sent på onsdagskvällen försökte en man bryta sig in i en antikaffär i Sundsvall. Mannen försökte kravla sig in genom ett dörrfönster som satt högt, men Javed Rana och hans dotter Jessica Rana lyckades hindra inbrottet. Hör den smått osannolika historien i klippet.

– Jag och dottern var på väg hem från gymmet när vi såg en man halvvägs in och benen sprattlade. Då gick vi dit och drog ner honom, berättar Javed Rana. Mannen försökte ta sig därifrån men med hjälp av en förbipasserande lyckades de hålla kvar inbrottstjuven i väntan på polisen. ”Lite obehagligt” Att han skulle ingripa var självklart för Javed Rana. – Jag tänkte att det är bra att hjälpa till. – Det var lite obehagligt. Pappa reagerade snabbt och jag bad en annan man om hjälp och ringde polisen, säger dottern Jessica Rana. Tacksam butiksägare Butiksägaren säger att det varit en del oroligheter i området där butiken ligger men han blev överraskad när han fick larm om inbrottet på onsdagskvällen. – Jag hade precis lagt mig för att sova när polisen ringde. Jag blev chockad och tog bilen ner till butiken, berättar antikhandlare Leif Nordensson. Han är otroligt tacksam för att någon vågade ingripa och tycker att Javed var modig som ingrep. Antikhandlaren Leif Nordensson tackar Javed Rana som ingrep mot tjuven Foto: Ylva Holmgren SVT – Jag tackade honom så väldigt för att han ställde upp och gjorde det här med risk för sitt eget liv, och även hans dotter. Det är starkt, säger Leif Nordensson om mötet med hjältarna idag. Dela Dela

