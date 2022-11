Kvinnan har uppgett att det är en man som begått gärningen. Polisen ger under förmiddagen väldigt knapphändig information, bland annat för att kvinnan ska höras under dagen. En brottsplatsundersökning ska också genomgöras under lördagen.

Känner kvinnan till mannen sedan tidigare?

– Det finns inga mer uppgifter att lämna, säger Maria Linné, presstalesperson på polisen i region Nord.

Klockan 10.30 på lördagen finns ingen frihetsberövad i ärendet.