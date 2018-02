Modo vann ödesmatch i stor stil

IK Pantern började starkast med första målet efter drygt fyra minuter spelade av den första perioden. Men under andra halvan av period två lyckades Modo göra två mål och i tredje perioden ramlade ytterligare fyra mål in under loppet av åtta minuter. Klappat och klart alltså. Det sjätte målet, Emil Molins andra för kvällen, kom dessutom i boxplay.

Det återstår nu tre omgångar av Hockeyallsvenskan.

För Timrå IK blev det också en seger under kvällen då man slog Karlskoga med 2–0. Timrå kommer därmed att få spela allsvensk final mot Leksand.