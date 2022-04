Mordförsöket i Skönsberg – de misstänkta är kända av polisen sedan tidigare

Josefine Perming Tenqvist berättar om det som hittills kommit fram i utredningen om mordförsöket. Ett flertal personer ringde till polisen och larmade om att de hört skottlossning under fredagskvällen i Skönsberg.

Nu sitter tre personer anhållna som kommer att tilldelas försvarare och sedan förhöras under lördagen.

– Efter att polis spärrat av platsen konstaterar man att det har varit en skottlossning, jag kan inte gå in på detalj vilket vapen som har använts, säger Josefine Perming Tenqvist.

Dörrknackning pågår

Polisen har under kvällen och natten fått in vittnesiakttagelser och är tacksamma för det som fortfarande kommer in.

– Just nu pågår dörrknackning och vi söker ännu fler vittnen och vill passa på att be de som kan ha gjort iakttagelser så är de varmt välkomna att höra av sig till polisen via 114 14, säger Josefine Perming Tenqvist.

