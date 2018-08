Polisen: ”Fortfarande ingen misstänkt”

Utredningen har pågått under måndagen. Kriminaltekniker har varit på plats i Svartvik och polisen säger att avspärrningarna kommer att hävas under måndagskvällen. Man håller nu på att kartlägga händelseförloppet och har hållit och håller förhör med bekanta till den avlidne, samt personer som befunnit sig i närheten av platsen.

– Brottsrubriceringen kvarstår och den är mord. Vi jobbar med utredningen och kollar om det kan finnas andra omständigheter, säger Eva Jagebo-Bonnerud, förundersökningsledare vid polisen.

Obduktionsbesked i morgon

Under tisdagen ska kroppen obduceras för att få ett slutgiltigt besked om dödsorsak. Polisen säger att man hoppas kunna få in ett preliminärt obduktionsbesked under tisdagseftermiddagen.

– Vi ska kartlägga vad som skedde för och efter händelsen, säger Eva Jagebo-Bonnerud.

Två personer försvann från platsen

Man har för tillfället ingen person misstänkt till brottet. Ett vittne som SVT har pratat säger emellertid att denne så två personer försvinna från platsen strax innan polisen kom dit.