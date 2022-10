Möte om det låsta läget i regionen – men ingen kom

Det stora partiet, Socialdemokraterna, var först med att tacka nej. Sen följde Centern och Moderaterna.



Vänsterpartiet kom, men det räcker vare sig för att få en majoritet eller för att föra större samtal över partigränserna.

Mötet fick helt enkelt ställas in.



– Tanken var att bjuda in alla partier till ett rundabordssamtal om läget just nu, säger Robert Thunfors, gruppledare för SJVP.



Klockan tickar och tiden går och minoritetstrion försöker hitta lösningar och stöd så att deras budget och förslag inte röstas bort.

– Vi ville föra processen framåt, säger Robert Thunfors.

M erbjöds ingå – och Sollefteåfrågan skulle lyftas ut

Enligt Thunfors har dessutom M erbjudits – vid ett par tillfällen- att ingå i styret, trots att M gått till val på att lägga ner Sollefteå sjukhus. Lösningen ska ha varit att hela Sollefteåfrågan skulle lyftas ut – och när väl ärendet om att öppna BB och akutkirurgi skulle komma, ja, då skulle partierna vara fria att rösta som de ville.



Enligt Robert Thunfors har M ännu inte svarat.

Låst läge just nu, sett från det tänkta minoritetsstyrets håll, och nu väntar regionfullmäktige denna vecka.

Kraftmätning i faggorna

Det kan innebära att en en vanligtvis odramatisk historia i den regionpolitiska vardagen kan bli lite av en kraftmätning.

En valberedning ska utses, 13 ordinarie ledamöter, som hanterar de tunga frågorna; val till styrelse och nämnder.



Den här gången ser det ut att bli ett val mellan två sidor – Sjukvårdspartiet å ena sidan och Socialdemokraterna å andra.

Mandatmatten i regionen efter valet. SJVP, KD och SD har 27 mandat, röster. Får man stöd av V och C eller bara av M får man majoritet, minst 36 av 71 mandat. Största partiet, S, har 24 mandat.

Vilket parti får ordförandeposten? Omröstningen kan ge en tydlig signal om åt vilket håll hela regionfullmäktige lutar.