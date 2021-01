Multisjuk person i länet avled ett par dagar efter vaccinering

Hittills (per den 11/1-21) har strax under 80 000 personer vaccinerats i Sverige



Det är en rutinåtgärd att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket. När det gäller vaccinet från Pfizer/BioNTech, Comirnaty, har verket fått in 38 rapporter från olika delar av landet.



Biverkningarna rör sig ofta om feber, trötthet och smärta vid injektionsstället. 14 av de 38 fallen rör personer som är 80 år och över.



Läkemedelverket har fått in tre anmälningar där personer som vaccinerats senare har avlidit, fall som just nu utreds.

Alla tre anmälningar har inkommit från hälso- och sjukvården.

Efter rapporteringen gör Läkemedelsverket en bedömning om mer information behövs kring händelsen.

Enligt Läkemedelsverket är det är viktigt att notera att de anmälda fallen kräver närmare analys innan något eventuellt samband med vaccinet kan fastställas. De inrapporterade misstänkta biverkningarna behöver alltså inte vara orsakade av vaccinet, utan kan bero på andra faktorer.



Rapporten skickas sedan till den europeiska biverkningsdatabasen Eudra Vigilance och blir en del av underlaget för den gemensamma läkemedelsövervakningen inom EU.



Källa: Läkemedelsverket och Region Västernorrland