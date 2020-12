Mycket ansträngt läge inom hemtjänsten i Härnösand – nu jagas ersättare

– Det är många inom personalen som idag är sjuka – vi har ett extremt ansträngt personalläge, konstaterar Mats Collin, socialchef i Härnösand.



Hur många rör det sig om isom är sjuka eller borta?



– Jag kan inte ge en exakt siffra, vi håller på att inventera det just nu, men som ett exempel; inom en våra yrkesgrupper i verksamheten är sjukvfrånvaron uppe på 50 procent just nu, säger Collin.



Det utsatta läget ser just nu ut att sträcka sig över jul och nyår, tror han.

Nu söker kommunen folk som kan tänka sig att hoppa in och hjälpa till, personer som kommer att erbjudas snabbutbildning för att klara de uppgifter som krävs.



Hör Mats Collin om läget – och konsekvenserna för de gamla