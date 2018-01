Smittskyddsläkaren om vinterkräksjukan: ”Något mindre än i fjol”

Ganska tidigt på hösten fick landstinget in den första rapporten av vinterkräksjuka. Sedan sommaren har Landstinget Västernorrland cirka fem inrapporterade fall per veckan av vinterkräksjukan.

– Det avspeglar ju situationen. Man ska veta att antalet fall i verkligheten är större än antalet rapporter. Rent allmänt kan vi säga att den här säsongen är något mindre i fjol, säger Hans Boman, smitssskyddsläkare vid Landstinget Västernorrland.

Skola och förskola insjuknat

Ett 40-tal elever skickades hem vid Engelska skolan i Sundsvall igår, uppgav st.nu. Förskolan Skattkistan i Fränsta tvingades stänga efter att två av tre avdelningar med barn och personal insjuknat.

– Det är klart att där det är platser där folk är samlade sprids det ju väldigt lätt. Vi har ju sett att det sprider sig i skolor och förskolor förut. Är man samlade i en lokal, typ en skola, och någon kräks bildas det vätskedroppar som har en benägenhet att spridas väldigt snabbt, säger Hans Boman.

Varför vinterkräksjuka?

Vinterkräksjuka, eller norovirus som den egentligen heter är den vanligaste formen av calicivirus. Den smittas via kontakt med sjuka, mat och dryck som hanterats av en smittad. Viruset har fått sitt namn för att det är just under vinterhalvåret som det bryter ut.

– Det följer ju ett visst mönster och det är att det toppar under februari mars och sen går det ju ner då under sommaren och sen upprepas det där. Exakt vad det beror på det vet vi inte. Det är inneboende egenskaper i smittämnet som har det här mönstret.

Kan vara allvarligt

Viruset är generellt sett ofarligt men kan bli allvarligt om det drabbar personer som redan sen innan har sjukdomar som gör att de drabbas extra av vätskeförlusten.

– I värsta fall kan man dö. Men det är ovanligt med allvarliga komplikationer, säger Hans Boman.