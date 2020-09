Nära två miljoner färre resor – rekordtapp för kollektivtrafiken

Det är en jämförelse mellan tiden januari t om augusti i år jämfört med 2019 som nu redovisas och den visar hur hårt pandemin har slagit mot kollektivresandet.

Tapp på drygt 50 procent i våras

Under årets första åtta månader 2019 registrerades totalt 6 726 981 resor med kollektivtrafiken inom Västernorrland.

I år ligger den siffran på dryg 4,8 miljoner resor, alltså strax under två miljoner färre. Störst var tappet under april och maj där minskningen bägge månader låg på – 53 procent.

Även när det gäller sjuk- och färdresor är tappet rejält, nära 80 000 färre resor i en jämförelse mellan 2020 och förra året.

I den sammanställningen ingår dock inte kommunerna Sundsvall och Sollefteå.

Hoppas på samfinansiering

Samtidigt har Region Västernorrlands kostnader för framförallt tågtrafik ökat rejält, plus 20 miljoner kronor på två år.



Per Wahlberg (M), ordförande för kollektivtrafikmyndigheten, hoppas nu på en dialog med kommunerna för att hitta en lösning för samfinansiering av trafik som idag enbart bekostas av regionen.