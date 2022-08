Nio allvarliga avvikelser på sjukhusen i Västernorrland i sommar

Det har varit ansträngt i vården i region Västernorrland under sommaren. Just nu utvärderas de avvikelser som rapporterats in och flera av dem är allvarliga.

– Det är nio avvikelser som ses som allvarliga med risk för vårdskada och där man ser att det kan ha med överbeläggningar att göra, säger Kjell Norman, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.