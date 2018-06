Foto: SVT / arkiv

Nödsamtalen ökar under midsommarhelgen

Samtalen till SOS Alarm ökar rejält under midsommarhelgen jämfört med en vanlig helg. Förra året var nödsamtalen 36 procent fler i Västernorrland under midsommarnatten än under en vanlig fredagsnatt. Det är klart över rikssnittet.