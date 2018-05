Linus Hallenius gick av matchen mållös. Likaså gjorde hans Sundsvall. Foto: Stefan Jerrevång/TT

”Det är inte offside, det är tydligt”

Gif Sundsvall fick ett mål bortdömt för offside mot IFK Norrköping.

Felaktigt, tycker tränaren Joel Cedergren.

– Det är inte offside, det är tydligt, säger han till C More.

Sedan tappade man in ett mål föll med 0-1.