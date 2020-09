SD-konflikt i länet – Jonny Skalin blir dyr konsult

Enligt Sundsvalls Tidning skulle det röra sig om ett välbetalt konsultuppdrag. Ett belopp på 450 000 kronor ska betalas ut vid årsskiftet och därefter 310 000 kronor per år under fem år. Därutöver ska han kunna fakturera partiet för 32 konsulttimmar per månad.

Skalin ny ordförande

Enligt Sundsvalls Tidning har uppgörelsen fått kritik inom såväl Sundsvallsavdelningen som inom Sverigedemokraterna centralt, bland annat av partisekreteraren Richard Jomshof. I Sundsvall ska regionpolitikern Mats Hellhoff ha valt att lämna sitt uppdrag som ordförande i lokalavdelningen.

Det sista bekräftar Jonny Skalin för SVT. Han går in som ny ordförande. Han vill dock inte bekräfta att det är konsultavtalet som är orsaken till avhoppet eller att det skulle finnas någon konflikt i avdelningen.

- Jag har sagt att jag kan tänka mig att överföra min kompetens i syfte att lyfta alla nuvarande och blivande företrädare, politiken och kommunikationen. Men det finns inget avtal om detta och jag har ingen ambition om att utföra tjänster i kombination med andra uppdrag, skriver han i ett mail till SVT

Konfliktfyllt parti

Tänker du lämna riksdagen eller kandidera för en ny period?

– Jag har inte bestämt mig för när jag ska lämna riksdagen, uppger Skalin.

Det har varit flera konflikter inom Sverigedemokraterna i länet under det senaste året. Bland annat har flera region- och kommunpolitiker hoppat av partiet och blivit politiska vildar. Orsaken till avhoppen har varit ett missnöje med det som beskrivs som toppstyrning av partiet. Udden i kritiken har riktats mot Jonny Skalin.

SVT har utan framgång sökt Mats Hellhoff för en kommentar.