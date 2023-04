Nya centerprofilen Emelie Wrede i Sollefteå vill se fler unga kommunpolitiker: ”Tror många är rädda”

– Det är mycket man skulle vilja ändra fort, men det är långa processer i kommunpolitik, det konstaterar Emelie Wrede (C) efter sina första månader i politiken.

Hon ville syssla med frågor som rör barn och unga, och så blev det: Hon är numera ledamot i utskottet för ”unga och lärande” i Sollefteå.



– Det är jättemycket att ta in, men bara kul, sammanfattar hon sitt kliv in i politikens korridorer.



Medelåldern bland politiker verksamma inom kommunpolitik idag är hög, och snittåldern ökar dessutom. Idag är den genomsnittlige kommunpolitikern i landet drygt 52 år.



I klippet; Emelie Wrede om hur unga ska lockas in i politiken – och hur hon funderar kring sin egen politiska framtid.