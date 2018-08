Efter väderomslaget går det att operara vid Sollefteå sjukhus igen. Foto: Bertil Ericson/TT

Operationer återupptas i Sollefteå

Under onsdagen förra veckan ställdes alla operationer in vid Sollefteå sjukhus på grund av för hög luftfuktighet. Efter helgens väderomslag har luftfuktigheten återgått till det normala och operationerna kunde återupptas under måndagen.