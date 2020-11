– Nu på fredag ställs all planerad vård som kräver inneliggande vård in på Sundsvalls sjukhus. Planen är att fortsätta operera i Sollefteå och Örnsköldsvik så länge man kan, sade Asplund (M) under debatten.

Enligt sjukhusdirektören Lena Carlsson är inte beslutet om att ställa in den planerade vården formellt sett taget i nuläget men väntas ske inom kort.

– Vi planerar att göra det men beslutet är inte fattat, säger hon och förklarar att alla inblandade måste informeras.

Texten uppdateras