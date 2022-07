Oväntat besök på sommarstället – ”såg två stora horn bakom gamla möbler”

Christin och hennes make snickrade på sin gård när de upptäckte märkliga ljud från sin lada.

– Vi har den gamla ladugården som förråd och snickarbod. När min man skulle gå in och hämta verktyg så hörde han underliga ljud längre in i ladugården. Han gick in för att kolla vad det var för något och såg då två stora horn bakom några gamla möbler. Och plötsligt hoppade en ensam ren fram, säger Christin Alvebro som är lite orolig så att den inte gör sig illa på all bråte som finns där.

Enligt Jonas Stinnerbom, ordförande i Vilhelmina norra sameby vars området för renbete går vid gränsen till Solberg, försöker renen komma undan värmeböljan.

– Renar söker gärna skydd från insekter och försöker komma undan värmen. Och kan då hamna på lite underliga platser som de upplever som lite svalare. Det är inte första gången det händer, säger Jonas Stinnerbom.

Påverkas av värmen

– Renen lider i värmen. Den kan bli ganska orädd och bete sig underligt när det blir för varmt, säger Jonas Stinnerbom.

Vems- och i vilken samby som den skuggtörstande renen tillhör, är ännu oklart. Inga uppgifter har framkommit om att renen blev skadad under sitt besök i ladugården.