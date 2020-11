Översvämningen i Örnsköldsvik: ”Det var kaos”

I flera år har Erik Johansson påtalat för Örnsköldsviks kommun om en undermålig trumma som ska leda bort vattnet som rinner ner från baksidan av Åsberget mot villaområdet i Kroksta. Enligt Erik klarar trumman inte av de mängder vatten som strömmar till när det regnar mycket eller när snön smälter på våren.

– Jag har felanmält minst två gånger per år. Jag har ringt men får ingen respons. De har bara bollat mig fram och tillbaka. De skyller på varandra, att det är Mivas problem och Miva skyller på tekniska kontoret. Om trumman varit hel hade jag klarat mig, säger Erik Johansson.

”Ofantliga mängder”

Hela den dagen då regnet föll, första måndagen i november, försökte han nå kommunen för att få hjälp samtidigt som vattnet steg allt mer. När hjälpen till slut kom sent på kvällen var det för sent. Garagegolvet stod då en dryg decimeter under vatten.

– Det var kaos. Det var vatten över allt. Med de mängder som kom ner från skogen trodde jag att allt skulle förstöras. Det var ofantliga mängder vatten.

Krafttag krävs

Nu vill Erik Johansson att kommunen gör något för att förhindra liknande händelser i framtiden.

– Det är inte bara här på vägen där jag bor utan det måste det måste tas ett krafttag där de ser över alla diken och vägtrummor så att det inte händer igen.

Under måndagen ska Örnsköldsviks kommun kommentera händelsen och de felanmälningar som har gjorts i det drabbade området.