Par åtalas för rad av bedrägerier och penningtvättbrott

Enligt stämningsansökan som lämnats in till Sundsvalls tingsrätt är det en ytterst förslagen verksamhet som pågått under knappt ett halvårs tid under 2017.

Mannen har kontinuerligt svarat på ”Önskas köpa”-annonser på Blocket och förklarat att han haft varor att sälja. Det handlar alltså om sammanlagt 16 tillfällen där mannen i huvudsak uppgett sig ha biltillbehör att sälja.

Mest bildelar

På nio av punkterna handlar det om bildelar, i fyra fall bilmotorer och i övrigt vinterdäck och hundgrindar.

”Kunderna” har swishat pengar för varorna mannen skulle skicka – men pengarna han inte gått till mannen själv utan till hans hustrus konto. Därefter har kvinnan enligt åtalet tagit ut pengarna i kontanter och överlämnat dem till maken.

Därav misstankarna om penningtvättbrott mot henne i lika många fall som bedrägerierna.

”Affärer” för nästan 40 000

Totalt har paret gjort ”affärer” för 39 125 kronor enligt åklagaren.

Samtliga 16 målsägare yrkar på att få tillbaka sina pengar för de varor de säger att de inte sett röken av.

Både mannen och kvinnan nekar till alla anklagelser om brott.