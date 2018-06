Pizzeria hade räkor och tonfisk i varmt kylskåp

Det var den 4 juni som tillsynsbesöket gjordes. Då upptäcktes att kylvaror förvarades i kylskåp och kylrännor, där det uppmättes temperaturer på mellan +15 grader och +19 grader. Där förvarades såväl grönsaker som räkor och tonfisk.

Risk för att gifter bildas

Kylvaror anges oftast en förvaringstemperatur vid max +8° C, men för känsliga livsmedel (ex. räkor, tonfisk) brukar +4° C vara den rekommenderade högsta förvaringstemperaturen. Enligt Miljö- och hälsoenheten garanteras att ingen tillväxt av mikroorganismer eller giftbildning sker vid dessa temperaturer.

Eftersom pizzerian förvarade sina kylvaror i alldeles för varma kylar, går det inte att garantera att livsmedlen är säkra och osäkra livsmedel får inte släppas ut på marknaden.

Osäkra livsmedel

Samhällsbyggnadsnämnden i Örnsköldsviks kommun förelägger pizzeriägaren att förvara livsmedel vid temperaturer som säkerställer att gifter inte kan bildas och införa rutiner för temperaturkontroller i kylar och frysar.

En uppföljande kontroll kommer att ske den 12 juni.