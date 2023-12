Polisen i Sundsvall gör fler narkotikabeslag efter ny postlag

Totalt beslagtogs 1100 illegala försändelser under första halvan av 2023 i hela landet. I snitt beslagtogs 185 narkotikaförsändelser per månad under perioden i hela landet.

En miljon försändelser

Majoriteten av beslagen innehöll narkotika, dopningsmedel och narkotikaklassade läkemedel. De narkotikaklassade läkemedlen står för den största andelen av beslagen.

Polisen uppskattar att upp emot en miljon försändelser med narkotika skickas inom landet med posten varje år.

Tillsammans mot illegala försändelser

Postaktörer kan sedan ett år tillbaka tipsa polisen och andra brottsbekämpande myndigheter om misstänkta brev och paket.

Under nästa år kommer polisen i Sundsvall att utbilda personal som hanterar postförsändelser.