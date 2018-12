Polisen utreder: Rån utomhus i centrala Kramfors

Enligt anmälan ska det handla om två gärningsmän som är okända för rånoffret.

– Larmet kom in till oss vid 15.45 på onsdagen, och rånet ska ha skett ungefär en halvtimme dessförinnan, säger Malin Axroth, presskommunikatör vid polisens region nord.

Inga spår

Målsägaren är hörd inledningsvis och uppgifterna om det som ska ha skett är fortfarande knapphändiga.

Sent under onsdagseftermiddagen var polispatruller med hund på plats för att söka igenom, dock utan resultat. Senare under kvällen spärrades området av.

Polisen är angelägen om att få in eventuella vittnesuppgifter kring händelsen.

Artikeln uppdateras