PTL bekräftar: Har två anställda i kritiserat område – jämför Xinjiang med Norrland

Kinesiska PTL ska etablera en fabrik i Torsboda i Timrå kommun. I början av juni kom uppgifter om att företaget även har koppling till den kinesiska provinsen Xinjiang, ett område FN har kritiserarat Kina för på grund av övergrepp och tvångsarbete riktat mot en minoritetsgrupp.

– Det här är helt nya uppgifter för oss, sade vd:n för kommunägda Torsboda Industrial Park AB, Christian Söderberg, till SVT Nyheter Västernorrland i början av juni.

Har flera anställda

Några timmar efter den intervjun återkom Christian Söderberg med ny information. PTL har då meddelat att de visserligen har ett dotterbolag i Xinjiang, men att det saknar anställda och är på väg att avvecklas.

Under tisdagen publicerade PTL ett uttalande, där företaget berättar mer om den verksamhet man varit på väg att etablera i området.

PTL äger tre landområden i Xinjiang och har två anställda där. Anledningen till etableringen i området säger företaget självt är ”tillgången till stora ytor industrimark med bra infrastruktur” och att ge PTL ”tillgång till hållbar energi till ett konkurrenskraftigt pris”.

Jämför Xinjiang med Norrland

Samtidigt jämför företaget dessutom Xinjiang med Norrlands förutsättningar för liknande industier:

”It should be noted that Xinjiang is the most active area in China to build large scale solar and wind farms and could be compared with Norrland in Sweden, an area which also attracts similar industry”.

PTL skriver i sitt uttalande att företaget kommer att sälja verksamheten i Xinjiang och flytta därifrån, en process som ska ha påbörjats i maj 2022 och bli klar redan vid månadskiftet.

”Det här betyder att PTL har avbrutit sin verksamhet, innan den ens startade”, skriver Yu Han, företagets Europachef.