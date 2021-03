Regionrådet om sparförslagen – vill se tydliga effekter i slutet av året

Den här gången bygger förslaget mer på att betrakta regionen som en större koncern, menar Asplund, som tror att det här övergripande synsättet kan få effekt.



I förslaget pekas det tydligt ut att vården i länet tillhör den dyraste i landet, samtidigt som köerna är långa och effektiviteten är för låg.

Det efterhängsna problemet med kostnaden för inhyrd personal måste man få bukt med.

Vill se resultat snabbt

De senaste siffrorna visade att kostnaden för hyrpersonal minskade med 15 % under förra året. Om det är ett resultat av åtgärder eller en effekt av pandemin, det vet man ännu inte.



Men hon vill se resultat omgående;

– Jag vill ju att man implementerar det här så snart som möjligt så att det redan under sena hösten syns att det vänder, och att det pekar mot tydliga resultat under 2022, säger hon.



Fortfarande ligger det tunga sparkravet kvar – nära en halv miljard de närmaste åren.

Förslagen i sparpaketet omfattar bara 80 miljoner.

Hur går det ihop?

– Det är det som politiken kommer att besluta om, säger Asplund.



Hör henne i klippet.