Regn i december – kom och prata klimat

Bilresor, kött och plastkassar – vad kan just du göra för klimatet? Det är frågan som de flesta av oss brottas med just nu. På tisdagen bjuder SVT in hela Sverige till diskussion.

Vi har alla ett ansvar för klimatet. I morgon kan du berätta vad du tycker att vi ska göra för att minska klimatförändringarna. Både åsikter och tips är välkomna. Dela Dela

